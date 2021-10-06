У Львові чоловік провалився в 2-метрову яму: чому не огородили небезпечну ділянку

У Львові чоловік провалився в 2-метрову яму: чому не огородили небезпечну ділянку

На місці події працювали рятувальники і медики.

У Львові чоловік йшов по вулиці і провалився в двометрову яму. Самостійно громадянин вибратися не зміг, тому на місце довелося викликати рятувальників.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.

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Як з'ясувалося, інцидент стався ввечері 5 жовтня на вулиці Хвильового. Там чоловік провалився в траншею, яка викопана на будівельному майданчику. Небезпечну ділянку будівельники не огородили парканом, а лише обмежувальною стрічкою.

“Так, як ремонтні роботи не були завершені до кінця дня, небезпечна ділянка, була огороджена обмежувальною стрічкою. За допомогою драбини рятувальники витягнули чоловіка з траншеї. Чоловіка 1973 року народження було передано працівникам медичної допомоги для подальшого огляду”, — розповіли в ДСНС області.

Нагадаємо, що у Дніпрі поруч з пішохідним переходом студентка провалилася в яму з водою.

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