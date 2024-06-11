У Львові чоловік у ТЦК категорично відмовився отримувати повістку: чим це закінчилось

На суді чоловік заявив, що не хоче служити в армії.

У Львові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Львова від 6 червня 2024 року.

За даними суду, у червні 2023 року чоловіка визнали придатним до військової служби. Коли його хотіли мобілізувати, він категорично відмовився брати повістку.

На суді житель Львова провину визнав. Він пояснив, що "був визнаний придатним до військової служби, та відмовився отримати повістку про явку на відправку 03.06.2023 у військову частину для проходження військової служби у Збройних силах України у воєнний час. Не погодився з висновком лікарів ВЛК. Не бажає ставати до лав Збройних сил України, не займається волонтерством, жодним чином не допомагає армії".

Суд зауважив, що підозрюваний перебував у розшуку через ухилення від мобілізації та не приходив на судові засідання.

Жителя Львова визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 3 років позбавленні волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік написав заяву про відмову від мобілізації.

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