У Львові чоловік від 2022 року ховався від мобілізації, бо "його не взяли на фронт танкістом": як це закінчилось

У Львові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Франківського районного суду м. Львова.

За даними суду, чоловіка у листопаді 2022 року визнали придатним до мобілізації. На початку грудня 2022 року він отримав повістку для відправлення до військової частини, проте ухилився від призову.

На суді житель Львова провину визнав та розкаявся. Чоловік також пояснив, що не прийшов до ТЦК, бо "його хотіли відправити у піхоту, а не в той рід військ, за яким він проходив військову кафедру. У 1992 році він закінчив військову кафедру та йому було присвоєно звання офіцера запасу та ВУС - командир БМТ, танкіст. Натомість йому пояснили, що його відправляють в Горлівку командиром мотострілкового взводу. Інших направляли на підготовку, а його зразу у військову частину".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Львова винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Дніпропетровській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте написав заяву про відмову від мобілізації.

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