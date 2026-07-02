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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

У Львові чоловік відкрив стрілянину з автомобіля по багатоповерхівках: що відомо

У Львові ввечері 1 липня невідомий чоловік, перебуваючи в автомобілі, відкрив стрілянину у бік житлових багатоповерхівок та, за словами очевидців, щось вигукував. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію та з’ясовують усі обставини інциденту.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Стрілянина

Стрілянина

У Львові стався тривожний інцидент — за повідомленнями місцевих медіа та очевидців, невідомий чоловік, перебуваючи в автомобілі, почав стріляти у напрямку багатоповерхових житлових будинків.

За попередніми даними, під час стрілянини чоловік також щось голосно вигукував, однак зміст його слів наразі невідомий. Інформація про постраждалих станом на зараз не надходила.

На місці можуть працювати правоохоронці, однак офіційних коментарів від поліції Львівщини чи інших силових структур поки що немає.

Місцеві жителі публікують відео інциденту у соцмережах та закликають мешканців бути обережними.

Нагадаємо, що у Миколаєві сталася стрілянина: загинули двоє іноземців — що заявили в поліції

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
174
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