У Львові чоловік відкрив стрілянину з автомобіля по багатоповерхівках: що відомо

Стрілянина

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У Львові стався тривожний інцидент — за повідомленнями місцевих медіа та очевидців, невідомий чоловік, перебуваючи в автомобілі, почав стріляти у напрямку багатоповерхових житлових будинків.

За попередніми даними, під час стрілянини чоловік також щось голосно вигукував, однак зміст його слів наразі невідомий. Інформація про постраждалих станом на зараз не надходила.

На місці можуть працювати правоохоронці, однак офіційних коментарів від поліції Львівщини чи інших силових структур поки що немає.

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Місцеві жителі публікують відео інциденту у соцмережах та закликають мешканців бути обережними.

Нагадаємо, що у Миколаєві сталася стрілянина: загинули двоє іноземців — що заявили в поліції

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