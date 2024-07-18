У Львові чоловік вигадав, як отримати від держави 300 тис. грн: що відомо

У Львові до 2 років іспитового терміну засудили колишнього слідчого, який підробивши документи, стягнув з держави понад 300 тисяч грн через часткову втрату працездатності.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду м. Львова.

За даними суду, чоловік до 2009 року працював оперуповноваженим сектору Державної служби боротьби з економічною злочинністю Сихівського районного відділу ЛМУ ГУ МВС у Львівській області. Після звільнення від вирішив отримати одноразову грошову допомогу через часткову втрату працездатності. Зокрема, ексслідчий разом із невідомими особами підробив документи про те, що він перебував у лікарні. Згодом він отримав документи про 45% втрати професійної дієздатності.

Таким чином він отримав 301 050 гривень допомоги.

На суді чоловік провину заперечував. Він зазначив, що справді лікувався у медичних закладах і не розуміє, чого його звинувачують у шахрайстві.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав колишнього правоохоронця винним за ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України. Його засудили до 2 років іспитового терміну. Також житель Львова повинен повернути державі 301 050 гривень.

Вирок суду

Нагадаємо, на Житомирщині жінка програла у казино гроші, які зібрали з батьків усього класу на випускний.

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