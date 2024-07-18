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У Львові чоловік вигадав, як отримати від держави 300 тис. грн: що відомо

У Львові чоловік вигадав, як отримати від держави 300 тис. грн: що відомо

У Львові чоловік виманив 300 тис. грн / Фото: Unsplash

На суді чоловік провину категорично заперечував.

У Львові до 2 років іспитового терміну засудили колишнього слідчого, який підробивши документи, стягнув з держави понад 300 тисяч грн через часткову втрату працездатності. 

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду м. Львова. 

За даними суду, чоловік до 2009 року працював оперуповноваженим сектору Державної служби боротьби з економічною злочинністю Сихівського районного відділу ЛМУ ГУ МВС у Львівській області. Після звільнення від вирішив отримати одноразову грошову допомогу через часткову втрату працездатності. Зокрема, ексслідчий разом із невідомими особами підробив документи про те, що він перебував у лікарні. Згодом він отримав документи про 45% втрати професійної дієздатності. 

Таким чином він отримав 301 050 гривень допомоги. 

На суді чоловік провину заперечував. Він зазначив, що справді лікувався у медичних закладах і не розуміє, чого його звинувачують у шахрайстві. 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав колишнього правоохоронця винним за  ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України. Його засудили до 2 років іспитового терміну. Також житель Львова повинен повернути державі 301 050 гривень. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

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