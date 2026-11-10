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У Львові чоловік викинув двох котів із вікна третього поверху через сварку
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.
У Львові 38-річний чоловік викинув із вікна третього поверху двох котів. Тварини вижили та наразі перебувають під наглядом ветеринарів.
Про це повідомили в поліції Львівської області.
У Львові чоловік викинув двох котів із третього поверху: що відомо
За попередньою інформацією правоохоронців, інцидент стався у квартирі на вулиці Шевченка. Під час сварки чоловік викинув тварин із вікна.
Обох котів патрульні роти тактико-оперативного реагування доставили до ветеринарної клініки.
«Обидві тварини живі — перебувають під наглядом ветеринарів», — зазначили в поліції.
Правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до інциденту. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини події, збирають докази та встановлюють можливих свідків.
Яке покарання загрожує за жорстоке поводження з тваринами
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами.
Санкція цієї статті передбачає:
обмеження волі на строк від одного до трьох років;
позбавлення волі на строк від двох до трьох років;
конфіскацію тварини.
Як зазначають у поліції, наразі триває досудове розслідування. Остаточне рішення щодо покарання ухвалюватиме суд.
Нагадаємо, це не перший випадок жорстокого поводження з тваринами, про який ми розповідали. Раніше у Києві чоловіка запідозрили у знущанні з цуценяти мальтипу в одному з елітних житлових комплексів столиці. Він бив собаку ногою та тягнув її за нашийник. Ці дії зафіксували камери відеоспостереження.
Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а цуценя вилучили у власника та передали під нагляд ветеринарів.