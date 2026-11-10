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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
206
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2 хв

У Львові чоловік викинув двох котів із вікна третього поверху через сварку

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Два коти — фото ілюстративне

Два коти — фото ілюстративне / © pexels.com

У Львові 38-річний чоловік викинув із вікна третього поверху двох котів. Тварини вижили та наразі перебувають під наглядом ветеринарів.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

У Львові чоловік викинув двох котів із третього поверху: що відомо

За попередньою інформацією правоохоронців, інцидент стався у квартирі на вулиці Шевченка. Під час сварки чоловік викинув тварин із вікна.

Обох котів патрульні роти тактико-оперативного реагування доставили до ветеринарної клініки.

«Обидві тварини живі — перебувають під наглядом ветеринарів», — зазначили в поліції.

Правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до інциденту. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини події, збирають докази та встановлюють можливих свідків.

Яке покарання загрожує за жорстоке поводження з тваринами

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами.

Санкція цієї статті передбачає:

  • обмеження волі на строк від одного до трьох років;

  • позбавлення волі на строк від двох до трьох років;

  • конфіскацію тварини.

Як зазначають у поліції, наразі триває досудове розслідування. Остаточне рішення щодо покарання ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, це не перший випадок жорстокого поводження з тваринами, про який ми розповідали. Раніше у Києві чоловіка запідозрили у знущанні з цуценяти мальтипу в одному з елітних житлових комплексів столиці. Він бив собаку ногою та тягнув її за нашийник. Ці дії зафіксували камери відеоспостереження.

Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а цуценя вилучили у власника та передали під нагляд ветеринарів.

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