У Львові чоловіки в камуфляжі витягли хлопця з під’їзду та силоміць затягли в бус: подробиці

ТЦК / © ТСН.ua

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У Львові стався інцидент із силовим затриманням чоловіка — його буквально витягли з під’їзду житлового будинку та протягнули по землі до мікроавтобуса. Все це зняли на відео очевидці.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

За словами місцевих ЗМІ, у події фігурують люди у військовій формі, яких пов’язують із представниками ТЦК.

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На кадрах видно, як чоловіка, який пручається, двоє осіб тягнуть за руки та ноги, а потім силоміць заштовхують у бус. Все це відбувається просто посеред білого дня у дворі житлового будинку.

Проте офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Нагадаємо, правоохоронці з’ясовують обставини ймовірного інциденту за участі цивільних осіб та представників ТЦК у Чернігові. У соцмережах поширюється відео, на якому військові, ймовірно, застосовують силу щодо чоловіків, які не виявляють жодного спротиву.

За попередніми даними, інцидент стався 14 липня 2025 року на вулиці Левка Лук’яненка. На оприлюднених кадрах видно, як осіб у формі затримують двох чоловіків зі зв’язаними руками. Один із затриманих, зафіксований на відео, падає на землю після того, як його піднімають за ноги.

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