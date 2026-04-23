ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3907
Час на прочитання
1 хв

У Львові чутно звуки пострілів — перші деталі та відео

У Львові люди почули кілька пострілів, на місце приїхали правоохоронці та медики.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Коментарі
© Національна поліція України

Доповнено додатковими матеріалами

У Львові на вулиці Грінченка сьогодні, 23 квітня, місцеві жителі чули звуки пострілів.

Як пишуть місцеві ЗМІ, на місці працюють правоохоронці та медики. Поліція проводить спецоперацію із затримання.

У Мережі з’явилося відео, на якому видно поліцію, яка затримує стрільця.

Як зазначила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі «РБК-Україна», сьогодні у Львові відбулася стрілянина в одній з багатоповерхівок.

На місце прибув спецназ поліції. Чоловіка, який здійснив кілька пострілів, затримали. Поранених немає, на місці працює слідчо-оперативна група.

Мер Львова також відреагував на стрілянину

«Щодо пострілів, які було чути у Львові. Чекаємо на інформацію від правоохоронних органів. Прошу: користуйтеся лише офіційними джерелами і без паніки», — написав Андрій Садовий.

Нагадаємо, у Києві словесна перепалка між водієм та пішоходом закінчилася застосуванням зброї. Зловмисник здійснив кілька пострілів у бік опонента, поранивши його.

Коментарі (0)
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie