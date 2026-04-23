У Львові чутно звуки пострілів — перші деталі та відео
У Львові люди почули кілька пострілів, на місце приїхали правоохоронці та медики.
У Львові на вулиці Грінченка сьогодні, 23 квітня, місцеві жителі чули звуки пострілів.
Як пишуть місцеві ЗМІ, на місці працюють правоохоронці та медики. Поліція проводить спецоперацію із затримання.
У Мережі з’явилося відео, на якому видно поліцію, яка затримує стрільця.
Як зазначила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі «РБК-Україна», сьогодні у Львові відбулася стрілянина в одній з багатоповерхівок.
На місце прибув спецназ поліції. Чоловіка, який здійснив кілька пострілів, затримали. Поранених немає, на місці працює слідчо-оперативна група.
Мер Львова також відреагував на стрілянину
«Щодо пострілів, які було чути у Львові. Чекаємо на інформацію від правоохоронних органів. Прошу: користуйтеся лише офіційними джерелами і без паніки», — написав Андрій Садовий.
Нагадаємо, у Києві словесна перепалка між водієм та пішоходом закінчилася застосуванням зброї. Зловмисник здійснив кілька пострілів у бік опонента, поранивши його.