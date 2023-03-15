У Львові "декомунізували" охоронні дошки на пам’ятках культурної спадщини

Напису УРСР тепер немає на більшості дошок.

У Львові "декомунізували" 33 охоронних дошки старого зразка, які розміщені на пам’ятках культурної спадщини. На них прибрали напис "Українська Радянська Соціалістична Республіка".

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськї ради.

"Написи усуваємо спочатку абразивним методом. Оскільки ці дошки виготовлені зі спеціального скульптурного сплаву, то після затирання на місці напису з’являється світла пляма. Її зафарбовуємо. А перед тим, як наносити фарбу, використовуємо армовану стрічку, яка закриває всі нерівності", – пояснив заступник начальника управління охорони історичного середовища Георгій Корнєєв.

В управлінні зазначили, що самі дошки демонтовувати не є доцільним, оскільки вони міцні, належно ознаковують статус будинку і мають елементи української айдентики. Стилистика дошок опрацьована ще в 1970-х роках на основі шрифтів та орнаментів, які розробив видатний український графік Георгій Нарбут.

Зі львівських дошок прибрали напис УРСР / Фото: Львівська міська рада

У Львові залишилися ще не "декомунізованими" 10 охоронних дощок у трьох районах міста.

Раніше ми повідомляли про зміну назв двох київських музеїв. "Київський музей Пушкіна" відтепер називатиметься "Садиба на Кудрявці", а "Музейно-виставковий центр сучасного мистецтва" стане просто "Музейно-виставковим центром".

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