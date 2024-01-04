У Львові директор меблевої фабрики вигадав, як уникнути мобілізації і втекти за кордон

У Львові на 3400 грн оштрафували директора однієї із меблевих фабрик, який вигадав, як уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Для цього чоловік купив в Інтернеті фальшиві документи.

Про це йдеться у вироку Жовківського районного суду Львівської області

За даними суду, підозрюваним виявився уродженець Львова, який працює директором однієї із меблевих фабрик. Він на одному із телеграм каналів купив фальшиві тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до служби в ЗСУ. Таким чином директор хотів уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

25 грудня 2023 року директор меблевої фабрики із фальшивими документами намагався виїхати за кордон на пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне". Тоді його викрили прикордонники та затримали.

Підозрюваний свою провину визнав повністю. Суд визнав його винним за ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Чоловіка оштрафували на 3400 грн.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, оскільки його рідний брат уже на фронті.

Читайте також: