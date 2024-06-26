У Львові дівчину вкусила білка: що відомо про тяжкі наслідки

Медики зазначили, що дівчині зроблять щеплення від сказу.

У вівторок, 25 червня, під час прогулянки Стрийським парком у Львові 25-річну дівчину покусала білка. Львів’янка хотіла погодувати тваринку, але та натомість вкусила її за руку. Дівчина відчула слабість, її госпіталізували.

Про це повідомляє LVIV.MEDIA з посиланням на підтвердження пресслужби Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Дівчина намагалась погодувати білку

Як розповіли медики, інцидент трапився у Стрийському парку. 25-річна дівчина разом з друзями годувала білок, раптом одна з них замість взяти смаколик — вкусила перехожу за руку. Внаслідок укусу, дівчині стало погано, тож друзі викликали швидку.

“Пацієнтка надійшла у відділення невідкладної медичної допомоги каретою швидкої допомоги близько 16:00. Гризун укусив жінку за великий палець на лівій руці. Наразі лікарі дообстежують пацієнтку. Надають допомогу згідно протоколу”, — повідомили медики.

Потерпілу доставили до 8-ї клінічної лікарні Львова. Медики зазначили, що дівчині зроблять щеплення від сказу.

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