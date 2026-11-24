Реклама

Апеляційний суд визнав правомірним затримання у Львові громадянина Польщі, якого поліція доставила до ТЦК.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Реклама

Обставини справи

Йдеться про чоловіка, який народився в Івано-Франківську, а згодом набув громадянства Польщі. Українське громадянство йому припинили на підставі указу президента від 25 листопада 2017 року. Відповідну довідку він отримав у квітні 2018-го.

Реклама

Попри це, чоловік повернувся на проживання в Україну на підставі дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання, строк дії якої продовжили до 2 січня 2029 року.

17 серпня 2025 року у Львові його затримали поліцейські та доправили до ТЦК.

Громадянин Польщі не погодився з такими діями. Він стверджував, що після припинення громадянства України втратив статус військовозобов’язаного, а тому не повинен перебувати у відповідних реєстрах.

Що вирішив суд

Чоловік звернувся до суду, вимагаючи визнати протиправними дії поліції та ТЦК, а також зобов’язати виправити інформацію про нього в державних реєстрах.

Реклама

Однак Івано-Франківський окружний адміністративний суд 16 червня 2026 року відмовив у задоволенні позову. Згодом це рішення переглянув апеляційний суд, який 20 листопада залишив його без змін.

Суд звернув увагу на те, що припинення громадянства України справді було підставою для виключення чоловіка з військового обліку відповідно до законодавства, яке діяло на той час. Водночас сам факт втрати українського громадянства ще не підтверджує, що відповідну процедуру фактично провели.

Зокрема вказано, що позивач не надав військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про виключення з обліку. Також він не подав витягів із реєстру «Оберіг», які могли б підтвердити зміну його облікового статусу.

Як чоловікові рекомендували вирішити проблему

У суді зазначили, що для врегулювання ситуації чоловікові потрібно письмово звернутися до відповідного ТЦК із заявою про виключення з військового обліку у зв’язку з припиненням громадянства України.

Реклама

До звернення рекомендували додати належним чином засвідчену копію указу президента про припинення громадянства, паспорт громадянина Польщі, а також військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Зауважимо, що у справі не вказано, чи був цей чоловік врешті решт мобілізований, чи його відпустили з ТЦК після затримання.

Нагадаємо, що влітку схожий випадок трапився на Буковині — там мобілізували громадянина Німеччини, який приїхав у гості до родичів. Чоловікові нібито припинили українське громадянство 2017 року.

Новини партнерів

Новини партнерів