- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3562
- Час на прочитання
- 1 хв
У Львові горить індустріальний парк
У Львові після атаки 5 жовтня загорівся індустріальний парк Sparrow. На місці працюють всі відповідні служби.
У Львові виникла пожежа індустріального парку Sparrow. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Про це повідомив мер Андрій Садовий.
«У Львові горить індустріальний парк Sparrow», — коротко зазначив він.
Мер підкреслив, що це цивільний об’єкт без будь-якої мілітарної складової.
Нагадаємо, Росія здійснила масовану атаку на Львів і область дронами «Шахед» та ракетами. У місті пролунала серія вибухів, частина Львова без електрики.
Андрій Садовий закликав жителів не знімати роботу ППО й дотримуватись інформаційної тиші. «У місті чути роботу ППО! Не знімайте та не публікуйте роботу наших захисників!» — написав Садовий.
Попередньо повідомлень про загиблих або поранених немає, проте наслідки атаки ще уточнюються. На місцях працюють служби ДСНС, енергетики та аварійні бригади.