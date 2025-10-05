ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
3562
1 хв

У Львові горить індустріальний парк

У Львові після атаки 5 жовтня загорівся індустріальний парк Sparrow. На місці працюють всі відповідні служби.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці пожежі

На місці пожежі / © facebook/Андрій Садовий

У Львові виникла пожежа індустріального парку Sparrow. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Про це повідомив мер Андрій Садовий.

«У Львові горить індустріальний парк Sparrow», — коротко зазначив він.

Мер підкреслив, що це цивільний об’єкт без будь-якої мілітарної складової.

Нагадаємо, Росія здійснила масовану атаку на Львів і область дронами «Шахед» та ракетами. У місті пролунала серія вибухів, частина Львова без електрики.

Андрій Садовий закликав жителів не знімати роботу ППО й дотримуватись інформаційної тиші. «У місті чути роботу ППО! Не знімайте та не публікуйте роботу наших захисників!» — написав Садовий.

Попередньо повідомлень про загиблих або поранених немає, проте наслідки атаки ще уточнюються. На місцях працюють служби ДСНС, енергетики та аварійні бригади.

