У Львові гучно: працює ППО

У ніч проти 3 вересня 2025 року у Львові було гучно — в небі працюють сили протиповітряної оборони.

Міський голова Андрій Садовий повідомив, що ворожий безпілотник рухається в напрямку обласного центру.

Дата публікації 00:25, 03.09.25

Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав мешканців бути обережними та залишатися в безпечних місцях. Він наголосив, що під час повітряної тривоги важливо не перебувати біля вікон і не повідомляти жодних даних про роботу ППО.

Нагадуємо, що будь-яка публікація чи передача інформації про місця вибухів або роботу сил оборони може нашкодити і допомогти ворогу.

