ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1049
Час на прочитання
1 хв

У Львові гучно: працює ППО

У Львові вночі пролунали вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © Associated Press

У ніч проти 3 вересня 2025 року у Львові було гучно — в небі працюють сили протиповітряної оборони.

Міський голова Андрій Садовий повідомив, що ворожий безпілотник рухається в напрямку обласного центру.

Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав мешканців бути обережними та залишатися в безпечних місцях. Він наголосив, що під час повітряної тривоги важливо не перебувати біля вікон і не повідомляти жодних даних про роботу ППО.

Нагадуємо, що будь-яка публікація чи передача інформації про місця вибухів або роботу сил оборони може нашкодити і допомогти ворогу.

Нагадаємо, що у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза.

Дата публікації
Кількість переглядів
1049
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie