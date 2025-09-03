- Дата публікації
У Львові гучно: працює ППО
У Львові вночі пролунали вибухи.
У ніч проти 3 вересня 2025 року у Львові було гучно — в небі працюють сили протиповітряної оборони.
Міський голова Андрій Садовий повідомив, що ворожий безпілотник рухається в напрямку обласного центру.
Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав мешканців бути обережними та залишатися в безпечних місцях. Він наголосив, що під час повітряної тривоги важливо не перебувати біля вікон і не повідомляти жодних даних про роботу ППО.
Нагадуємо, що будь-яка публікація чи передача інформації про місця вибухів або роботу сил оборони може нашкодити і допомогти ворогу.
