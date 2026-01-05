У Львові лікарі дістали з руки дитини голку, яку спершу прийняли за укус (фото)

© Дитяча Лікарня Святого Миколая

Реклама

У тілі 13-річної дівчинки зі Львівщини лікарі виявили глибоко загнану голку, яку родина спершу прийняла за укус комахи. Сторонній предмет перебував у м’язах дитини близько тижня та міг спричинити серйозні ускладнення.

Про це повідомили у Дитячій лікарні Святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова у Facebook.

За інформацією медиків, інцидент стався з 13-річною Ангеліною з містечка Дубляни. Напередодні дівчинка шила новорічну прикрасу для школи й залишила голки на столі. Вранці, збираючись на заняття в напівтемряві через відключення електроенергії, вона відчула різкий біль у руці. Під час огляду батьки помітили лише невелику цятку на шкірі та вирішили, що це укус комахи.

Реклама

Однак за кілька днів на місці «укусу» з’явилося болюче ущільнення, а біль у руці посилився настільки, що дитина не могла її зігнути. Після звернення до лікарні фахівці запідозрили наявність стороннього тіла й направили пацієнтку на ультразвукове обстеження.

«Під час первинного огляду ми виявили ущільнення, біль від якого йшов углиб тканин, що насторожило. УЗД підтвердило наявність стороннього предмета. Такі випадки трапляються, але зазвичай пацієнти знають, що саме сталося. Коли ж ніхто не підозрює про стороннє тіло — це велика рідкість», — розповіла дитяча хірургиня Богдана Лі.

Подальше рентгенологічне дослідження показало, що голка проникла в м’які тканини під кутом 45 градусів і застрягла глибоко в товщі м’яза. За словами лікарів, у разі подальшої міграції металевий предмет міг пошкодити судини або нервові закінчення.

Під час операції хірурги використали рентген-навігацію (ЕОП), що дозволило точно визначити місце знаходження голки та витягнути її по траєкторії входження, не допустивши зламу. Операція пройшла успішно.

Реклама

Після втручання з’ясувалося, що дівчинка не була вакцинована від правця. З огляду на високий ризик інфікування металевими предметами, пацієнтку негайно щепили. Медики нагадують, що у разі зараження правцем рівень летальності може сягати 70%.

У лікарні вкотре закликали батьків дотримуватися календаря планових щеплень і не ігнорувати навіть незначні травми у дітей, адже вони можуть приховувати серйозну небезпеку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Луцьку лікарі видалили зі шлунка 7-річної дитини майже 700 грамів волосся.