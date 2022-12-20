У Львові лікарі перезапустили серце 101-річної жінки: встановили третій на її віку кардіостимулятор

Жінка поїхала додому на третій день після операції.

У Львові кардіологи перезапустили серце 101-річної жінки, встановивши третій на її віку кардіостимулятор. Пані Марію у надважкому стані на швидкій забрали до лікарні Святого Пантелеймона.

"Вночі сильно запаморочилося в голові, бабусю кинуло у піт. Вона не могла підвестися з ліжка. З останніх сил пані Марія покликала на допомогу. Її почула онука, яка одразу викликала швидку. У знаки далася давня хвороба", - повідомили в Першому медичному об’єднанні Львова.

Все своє життя жінка важко працювала на полях та ніколи не скаржилась на здоров'я. 16 років тому вона уперше звернулась за медичною допомогою. Після низки обстежень їй діагностували AV-блокаду – різке зниження частоти серцевих скорочень до критичного рівня, 17-20 ударів на хвилину.

Звичайне лікування бабусі уже не могло зарадити, тому спеціалісти встановили їй кардіостимулятор. Пристрій, що працює як комп’ютер, генерує електричні імпульси для стимуляції скорочення серцевого м'яза. Через сім років його замінили на новий. Однак він теж своє відпрацював.

"Її тиск був критичним - 40/20 мм рт ст, пульс до 20 ударів на хвилину. Тож медики невідкладно взяли її до операційної та поставили новий, третій у житті бабусі, кардіостимулятор", - розповіли медики.



Уже за декілька хвилин стан жінки стабілізувався. На третій день після втручання вона поїхала додому.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Нагадаємо, львівські медики здійснили останню мрію важкохворої українки. Дізнавшись про важку хворобу, жінка хотіла встигнути побачити й обійняти сина, а ще почути шум моря. Медики подолали для цього шлях у 1300 кілометрів до її рідного міста Одеси.

Втратив руку через обстріл: як лікарі рятували підлітка без світла та води

Читайте також: