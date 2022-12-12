​​У Львові лікарі видалили новонародженому пухлину розміром з голову

Львівські лікарі врятували немовля, у якого ще до народження діагностували рідкісну пухлину куприка – тератому розміром з голову дитини.

У Першому медичному об’єднанні Львова розповіли, що така паталогія виникає в одного з 35 тисяч малюків.

Тератома – вроджена патологія, що виникає на нетипових для пухлин органах або ділянках тканин. За словами лікарів, такі пухлини найчастіше діагностують саме новонародженим. У цьому конкретному випадку новоутвір розташовувався поряд з сідницями малюка. Утвір ріс разом з дитиною і перетискав внутрішні органи ще у лоні матері.

"Олежик народився з 8-см утворенням у ділянці куприка. За ваги 3 200 кг, понад пів кілограма важила крижово-куприкова тератома. Це вроджена пухлина, яка містить органи або ділянки тканини, нетипові для розташування новоутвору", - розповіли лікарі.

Мати хлопчика Марта дізналася про діагноз дитини ще на 32 тижні вагітності. Жінка одразу звернулася по допомогу до хірургів.

Лікарі прооперували новонародженого хлопчика на п'яту добу його життя. На той момент 8-сантиметрова пухлина куприка важила уже пів кілограма.

"Тератома третього типу – найскладнішого для видалення – частково розташовувалася також в черевній порожнині Олежика. Пухлина щільно прилягала до тазових органів дитини, прямої кишки та м’язових комплексів, що її фіксують. Аби пряма кишка у хлопчика повноцінно функціонувала, лікарі "ювелірно" видалили пухлину та частково зберегли м’язові тканини. Якщо при народженні Олежик важив 3 200 кг, після видалення утворення – 2 500 кг", - розповідають у Першому медоб'єднанні.

За словами медиків, наразі малюк почувається почувається добре.

Нагадаємо, у Львові прооперували шістьох діток із вродженими вадами обличчя – найменшому виповнилося 1,5 місяця.

Читайте також: