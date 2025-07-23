У Львові лікарі врятували дівчинку, яка народилася з вагою лише 600 грамів

Малюк / © Freepik

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У Львові медики дитячої лікарні святого Миколая зробили майже неможливе: виходили дівчинку, яка народилася на 24-му тижні вагітності з вагою лише 600 грамів і зростом 30 см.

Про це пише ZAXID.

Мама дівчинки Марічки дізналася про критичні ускладнення ще на 21 тижні вагітності, коли виявили нестачу навколоплідних вод. Жінка вирішила звернутися саме до лікарні св. Миколая, де є всі умови для пологів і догляду за глибоко недоношеними дітьми. Уже на 24-му тижні в неї почалися передчасні пологи.

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Маленьку Марічку одразу помістили в реанімацію. Її легені були ще не сформовані, тому дівчинку підключили до апарата ШВЛ і ввели спеціальний препарат — сурфактант, необхідний для самостійного дихання.

До боротьби за життя дитини долучилися неонатологи, анестезіологи, неврологи, офтальмологи та фізична терапевтка, яка з перших днів займалася відновленням маляти.

Після реанімації дівчинка ще два місяці перебувала у відділенні постінтенсивного догляду, де її стан поступово стабілізувався. З вагою 3050 грамів Марічку нещодавно виписали додому — здорову та з усмішкою на обличчі.

© Фото з відкритих джерел

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