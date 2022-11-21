У Львові лікарі врятували чоловіка, який втрачав кров із незрозумілої причини

У Львові лікарі врятували 62-річного Олександра Стрільця з Донеччини, який отримав поранення в результаті російського ракетного удару. Після кількох операцій чоловіку раптово стало зле. Відкрилася кровотеча із рани на стегні, причину якої ніхто не міг зрозуміти.

Як виявилось, всьому виною став уламок в стегновій артерії, розповіли в Першому медичному об'єднанні Львова.

При кожному русі він ріже стінки судини і з неї йде кров. За словами лікарів, у такій ситуації зволікати не можна, адже наслідки можуть бути критичними. Однак метал доставати не можна - це дуже травматично. Єдиний вихід - перекрити доступ крові до ураженої частини артерії.

"Олександра доставляють до відділення інтервенційної радіології. Для емболізації, тобто закупорки судини, лікарі задіюють ангіограф. Втручання роблять під рентгеном. Результат - кровотеча зупиняється. І хоч уламок в тілі Олександра залишився, він більше йому не загрожує", - розповіли медики.

Нині чоловік чекає на ще одну операцію яка має повністю відновити рухливість ноги.

Нагадаємо, у Львові медики рятують 10-річного хлопчика з Харкова, у якого діагностували рак мозку. Дитина половину свого життя бореться з хворобою.

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