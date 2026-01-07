ТСН у соціальних мережах

У Львові лікарні залишилися без світла і зупинився електротранспорт: мер заявив про критичну ситуацію

Львів.

Львів. / © УНІАН

Посеред ночі 7 січня у Львові від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт.

Про це заявив міський голова Андрій Садовий.

З його слів, вночі у місті від електроенергії було відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. Садовий пояснив - це сталося через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств. Відтак медзаклади і електротранспорт віднесено до звичайних груп відключень.

“Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс. Від цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком”, - наголосив мер.

Міський голова наголосив, наразі місто працює над альтернативним підсиленням роботи електротранспорту на маршрутах у місті.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба повідомляв про те, що в уряді готують важливе рішення щодо відключення світла. Йшлося про те, що у деяких населених пунктах можуть не вимикати світло за графіками. Йдеться про споживачів, в яких були дуже тривалі аварійні відключення.

