- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1465
- Час на прочитання
- 1 хв
У Львові лікарні залишилися без світла і зупинився електротранспорт: мер заявив про критичну ситуацію
Посеред ночі 7 січня у Львові від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт.
Про це заявив міський голова Андрій Садовий.
З його слів, вночі у місті від електроенергії було відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. Садовий пояснив - це сталося через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств. Відтак медзаклади і електротранспорт віднесено до звичайних груп відключень.
“Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс. Від цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком”, - наголосив мер.
Міський голова наголосив, наразі місто працює над альтернативним підсиленням роботи електротранспорту на маршрутах у місті.
Нагадаємо, раніше віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба повідомляв про те, що в уряді готують важливе рішення щодо відключення світла. Йшлося про те, що у деяких населених пунктах можуть не вимикати світло за графіками. Йдеться про споживачів, в яких були дуже тривалі аварійні відключення.