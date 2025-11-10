У Львові масове отруєння серед учнів школи: що стало причиною

Ліцей / © Фото з відкритих джерел

У Львові – новий спалах кишкової інфекції. Постраждали 19 людей з ліцею «Оріяна», 18 з них — у лікарні. Інфекція вже поширилась на контактних, серед хворих — півторарічна дитина.

Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Як розповів заступник директора з медичної частини Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні Андрій Орфін, перші пацієнти почали поступати ще 5 листопада.

Всі вони — учні з ознаками гострої кишкової інфекції, які харчувались у шкільній їдальні.

Серед симптомів: нудота, багаторазове блювання, біль у животі, підвищення температури, слабкість та діарея.

За даними лабораторного центру, станом на 10 листопада зареєстровано 19 випадків захворювання. Госпіталізовано 18 людей. Серед хворих — 17 дітей віком до 15 років.

Як пояснив Орфін, інфекція вже передалася контактним особам — тим, хто не відвідував ліцей.

«Серед тих пацієнтів є 14 учнів навчального закладу, один працівник і двоє контактних. Це дитина рік і шість місяців, яка в одній хаті проживає з хворою дитиною, яка навчається в тому закладі, і мама дитини», — каже лікар.

Наразі фахівці з’ясовують джерело інфекції та фактори передачі. З перших днів спалаху вони опитували госпіталізованих та відбирали зразки харчових продуктів, води та змивів у шкільній їдальні для лабораторного дослідження.

У пацієнтів також відібрали матеріали для встановлення точного збудника хвороби. Наразі медики очікують на результати бактеріологічних посівів і вірусологічних досліджень.

Нагадаємо, у Луцьку триває розслідування смерті 13-річного хлопця з Рівненщини, який помер 20 жовтня після кількох днів симптомів розладу травлення. Дитину спершу привезли до обласного дитячого ТМО, але його скерували до інфекційної лікарні, де, за даними ЗМІ, він помер на парковці.

Попередній розтин показав гангренозний апендицит із перитонітом. Поліція відкрила провадження, а в інфекційній лікарні заявили, що цього року смертей дітей у закладі не фіксували.