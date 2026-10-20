Дмитро Лубінець / © Дмитро Лубінець facebook

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У Львові розслідують смерть чоловіка, якого, за даними слідства, побили у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Потерпілий помер у лікарні через два тижні після інциденту. Військовослужбовцю одного з підрозділів ТЦК повідомили про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Що відомо про побиття чоловіка у Львівському ТЦК

За інформацією, оприлюдненою омбудсманом, чоловіка били кулаками та ногами по тулубу й грудній клітці. На той момент він лежав на підлозі зі скутими за спиною руками. За даними слідства, підозрюваний щонайменше двічі вдарив його ногою.

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Після цього чоловіка перенесли до технічного приміщення ТЦК, де він, за попередніми даними, перебував майже 20 годин. Лише згодом його доправили до лікарні.

Медики виявили в потерпілого численні переломи ребер, тяжкі ушкодження легень та інші травми, небезпечні для життя. Попри зусилля лікарів, чоловік помер приблизно через два тижні після побиття.

Лубінець наголосив на необхідності встановити всі обставини трагедії та перевірити причетність інших працівників ТЦК.

Що відомо про стан здоров’я чоловіка до трагедії

Окрему увагу омбудсман звернув на обставини проходження військово-лікарської комісії. За попередніми даними, у чоловіка, якого доставили до ТЦК, медики зафіксували перелом ребра, однак ВЛК визнала його придатним до військової служби.

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Ці обставини також потребують перевірки в межах з’ясування всіх деталей справи.

Військовослужбовцю інкримінують умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, вчинене групою осіб. За цією статтею йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

За інформацією Лубінця, це не перше кримінальне провадження щодо підозрюваного. У серпні 2026 року суд визнав його винним в одержанні хабаря за попередньою змовою з іншими особами та призначив покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

Наразі слідчі встановлюють інших працівників ТЦК, які могли бути причетними до побиття.

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Лубінець звернувся до ДБР і прокуратури

Омбудсман повідомив, що направив запити до Державного бюро розслідувань у Львові та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Зокрема, він попросив надати інформацію про перебіг розслідування, можливих причетних осіб, підстави утримання чоловіка в ТЦК, застосування кайданок, своєчасність надання медичної допомоги, походження перелому ребра та збереження відеозаписів.

До прокуратури Лубінець також звернувся із запитаннями щодо дотримання прав родини загиблого, процесуального керівництва розслідування, можливого відсторонення причетних осіб від посад і кількості інших кримінальних проваджень щодо військовослужбовців ТЦК та СП на Львівщині у 2025–2026 роках.

Омбудсман заявив, що ситуація потребує повного й неупередженого розслідування.

Він також наголосив на необхідності змінити підходи до мобілізації та оповіщення військовозобов’язаних, зробивши їх заснованими на законності, повазі до людей і довірі.

«Довіру не здобути самими словами. Вона зростає тоді, коли люди бачать, що їх чують, проблеми вирішують, а обіцяні зміни втілюють у життя», — зазначив Лубінець.

Мобілізований помер після побиття у львівському ТЦК — що відомо

Нагадаємо, у Львові співробітник районного ТЦК та СП отримав підозру за побиття до смерті мобілізованого чоловіка.

За даними слідства, підозрюваний раніше вже мав проблеми із законом і діяв у складі групи разом зі своїми колегами.

Як з’ясували працівники ДБР, фігурант спільно з іншими службовцями військкомату завдав потерпілому множинних тілесних ушкоджень. У момент нападу беззахисний чоловік був на підлозі із зафіксованими за спиною руками в кайданках.

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