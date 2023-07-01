У Львові нардепу Алексєєву із фракції Порошенка не змогли обрати запобіжний захід: у чому причина

Підозрюваний у шахрайстві народний депутат від “Європейської солідарності” не з’явився до суду.

У суботу, 1 липня, Личаківський районний суд міста Львова не зміг обрати запобіжний захід народному депутату Сергію Алексєєву, якого підозрюють у шахрайстві. Розгляд клопотання прокуратури відкладено на понеділок, 3 липня, через неявку підозрюваного.

Про це повідомляє пресслужба суду, не повідомляючи прізвища депутата.

"У зв'язку з неявкою на судове засідання підозрюваного слідчий суддя відклав розгляд клопотання на 03 липня 2023 року об 11 год. 00 год. Нагадаємо, 30 червня 2023 року до суду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату, який підозрюється у шахрайстві", - йдеться у повідомленні.

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Раніше в Офісі генпрокурора уточнили, що про підозру повідомлено голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Цю посаду займає народний депутат із фракції Петра Порошенка “Європейська солідарність” Сергій Алексєєв.

Начальник Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко повідомив, що до суду уже звернулися із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 10 млн гривень нардепові Сергію Алєксєєву, який фігурує у справі про шахрайство. Справу розглядатиме Личаківський райсуд міста Львова.

Нагадаємо, СБУ затримала нардепа Сергія Алексєєва, якого звинувачують в тому, що він вимагав від іноземця $50 тисяч, обіцяючи "відмазати" його від екстрадиції і посприяти в отриманні статусу біженця. Санкція інкримінованої нардепу статті ККУ передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В "Європейській солідарності" підозру однопартійцю називають політичним замовленням.

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