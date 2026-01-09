У Львові народилася донька загиблого пілота Павла Іванова: подробиці

24-річна Ірина з донечкою Юстиною. Фото: Львівський обласний клінічний перинатальний центр / © соцмережі

У Львові з’явилася на світ донька загиблого українського героя, пілота-штурмовика винищувача F-16 Павла Іванова. Дівчинку назвали Юстиною — саме це ім’я пара встигла обрати разом ще до трагедії.

Про це повідомили у Львівському обласному перинатальному центрі.

Як зазначили у центрі, Юстина стала довгоочікуваною дитиною в родині. Павло дуже мріяв саме про донечку. Його дружина Ірина дізналася про те, що ця мрія здійснилася, вже після того, як чоловік героїчно загинув у бою. Дівчинка народилася на 40-му тижні вагітності. Вага немовляти — 3 кілограми, зріст — 51 сантиметр.

«Команда Львівського перинатального центру мала велику честь приймати ці пологи. Ми вклоняємось мужності родини й радіємо, що життя перемагає попри все! Пам’ять про Героя тепер має земне продовження — його донечку», — зазначили у перинатальному центрі.

Також зауважили, що Павло Іванов назавжди залишиться в пам’яті як захисник неба, чиє життя тепер продовжується у його дитині.

Що відомо про Павла Іванова

У суботу, 12 квітня 2025 року, під час виконання бойового завдання на винищувачі F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.

Згодом стало відомо, що український винищувач F-16, яким керував 26-річний льотчик Павло Іванов, ймовірно, було збито російською ракетою. У літак влучила або керована зенітна ракета з наземного комплексу С-400, або ракета класу «повітря-повітря» Р-37.

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України загиблому 12 квітня 2025 року льотчику Павлу Іванову.