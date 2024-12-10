У Львові оголосили І рівень небезпеки та попередили жителів міста

У Львові 10 грудня очікується підвищений рівень небезпеки, через складні метеорологічні умови.

По це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Синоптики повідомляють, що 10 грудня у Львові очікуються значні опади (дощ з переходом в мокрий сніг та сніг), налипання мокрого снігу. На дорогах буде ожеледиця.

Також негода буде й у Львівській області. Очікується значний дощ з переходом в мокрий сніг та сніг, місцями налипання мокрого снігу, а на дорогах утвориться ожеледиця. На Львівщині запровадили І рівень небезпечності, жовтий, через ускладнення погоди.

10 грудня на Львівщині очікуються хмарні умови, значні опади: дощ з переходом у мокрий сніг та сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура коливатиметься від -3° до +2°. Протягом тижня погода буде прохолодною, з дощем і снігом на початку, і припиненням опадів наприкінці тижня, коли температура вдень досягне +2°, а вночі може знизитись до -10°.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що принесе січень і лютий 2025 року. Синоптики розповідали про зимові сюрпризи.

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