У Львові оголосили підвищений рівень небезпеки: з чим це пов'язано

У Львові очікуються грози та град.

На 19 серпня у Львові оголосили підвищений рівень небезпеки через складні погодні умови.

Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Можливі грози, які супроводжуватимуться сильними шквалами вітру швидкістю 15-20 м/с і градом. За прогнозами синоптиків, негода торкнеться не лише Львова, але й всієї Львівської області.

Через очікувані небезпечні метеорологічні явища оголошено жовтий рівень небезпеки, який є першою ступінню попередження про потенційно небезпечні умови. Місцева влада закликала мешканців бути обережними, уникати перебування на вулиці під час грози та захистити свої домівки від можливих наслідків негоди.

Нагадаємо, за останні 13 місяців середня глобальна температура землі перевищувала норму на 1,5–1,6 градуса щомісяця, що вказує на критичний поріг кліматичних змін. Середньорічна температура Землі зросла, особливо в останні роки. Це негативно впливає і на Україну, де хвилі тепла стають інтенсивнішими, а холодні періоди — коротшими.

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