ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
381
Час на прочитання
1 хв

У Львові оштрафували інструктора з водіння: причина здивує (відео)

Патрульні оштрафували інструктора з водіння за те, що він не був пристебнутий ременем безпеки.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Штраф для водіїв

Штраф для водіїв / © УНІАН

У Львові патрульні оштрафували інструктора з водіння, який був не пристебнутий під час навчальної поїздки. Інцидент стався на вулиці Стрийській.

Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

Інспектор помітив порушення, але 39-річний інструктор не поспішав його виправляти. Він пояснив, що раніше це правило нібито не діяло. Проте, як зазначили патрульні, це не звільняє його від відповідальності.

За порушення правил користування ременями безпеки на чоловіка винесли постанову за ч. 5 ст. 121 КУпАП.

Нагадаємо, 13 серпня у Львівській області сталася смертельна аварія. Загинули 15-річна дівчина та 20-річний хлопець. Травмовано трьох неповнолітніх.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie