У Львові оштрафували інструктора з водіння: причина здивує (відео)

У Львові патрульні оштрафували інструктора з водіння, який був не пристебнутий під час навчальної поїздки. Інцидент стався на вулиці Стрийській.

Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

Інспектор помітив порушення, але 39-річний інструктор не поспішав його виправляти. Він пояснив, що раніше це правило нібито не діяло. Проте, як зазначили патрульні, це не звільняє його від відповідальності.

За порушення правил користування ременями безпеки на чоловіка винесли постанову за ч. 5 ст. 121 КУпАП.

