У Львові п’яний водій збив батька з 2-річним сином на переході і втік

У Львові п’яний водій збив батька з 2-річним сином на переході і втік

У Львові п’яний водій збив чоловіка з 2-річним сином на пішохідному та втік з місця ДТП. Постраждалих госпіталізували.

Завдяки камерам Центру безпеки міста, встановили автомобіль винуватця і почали його негайно шукати.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Один із екіпажів виявив згадане авто і зупинив. Водій та пасажир перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння. 39-річного водія передали слідчому, який займався оформленням ДТП. А пасажири, віком 33 та 35 років, поїхали до військкомату.

Нагадаємо, в Одесі 62-річний водій Chevrolet Aveo збив дівчинку та зіткнувся з трьома припаркованими на узбіччі автівками. Кермувальника освідували на стан алкогольного сп’яніння – медогляд підтвердив, що він перебував за кермом напідпитку.

А у Костянтинівці водій збив на нерегульованому пішохідному переході 33-річну вагітну жінку з дворічною дівчинкою на руках.

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