У Львові пара під час комендантської години посеред вулиці зайнялась сексом

На засіданні суду чоловік не прийшов.

У Львові на 119 грн оштрафували чоловіка, який під час комендантської години займався оральним сексом із жінкою.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду міста Львова.

За даними суду, інцидент трапився 18 січня 2024 року. Чоловік та жінка під час комендантської години об 00:05 зайнялась посеред вулиці оральним сексом.

Ймовірно їх помітила поліція, оскільки проти пари був складений адміністративний прокол та у матеріалах справи є відео "порушення" із нагрудної камери правоохоронця. Справу кваліфікували, як "дрібне хуліганство".

Порушник на засідання суду не прийшов.

Суд визнав чоловіка винним за ст.173 КУпАП та оштрафував на 119 грн. Також він повинен сплатити 605 грн судового збору.

Постанова суду

Нагадаємо, у Харкові поліція за 50 доларів купила секс-відео, щоб покарати вебмоделей.

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