У Львові пара зайнялась сексом під балконом: все закінчилось несподівано

На суді чоловік заявив, що йому соромно.

У Львові на 119 грн оштрафували чоловіка через секс під балконом.

Про це йдеться у постанові Сихівського районного суду м. Львова.

За даними суду, пара 26 липня 2024 року орієнтовно о 16:00 зайнялась сексом під балконом житлового будинку. Це, вочевидь, не сподобалось очевидцям, а тому на місце події викликали поліцію. Правоохоронці склали протокол про дрібне хуліганство. Дії чоловіка кваліфікували за ст. 173 КУпАП.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що йому соромно за свою поведінку.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 173 КУпАП та оштрафував на 119 грн. Також він повинен сплатити 605 грн судового збору.

Постанова суду

Нагадаємо, чоловік з Рівненщини показав поліції свій статевий орган.

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