У Львові перевіряють інцидент із жінкою та працівниками ТЦК: що заявили військові

ТЦК / © ТСН

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Львівський обласний ТЦК розпочав службову перевірку після появи в Мережі відео, на якому зафіксовано можливе застосування фізичного впливу до жінки. У відомстві заявили, що наразі встановлюють усі обставини інциденту.

Про це йдеться на офіційній сторінці.

Інцидент стався 14 липня у Львові під час проведення заходів оповіщення. Після поширення відеозаписів у соціальних мережах керівництво Львівського ОТЦК та СП призначило службову перевірку.

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У центрі комплектування зазначили, що перевірка має всебічно з’ясувати всі обставини події.

У відомстві наголосили, що зараз триває встановлення всіх фактів, а також надається правова оцінка діям осіб, які можуть бути причетними до інциденту.

«За фактом оприлюдненого в медіа інциденту, що трапився 14 липня у Львові під час проведення заходів оповіщення, під час якого на поширених у мережі відеозаписах зафіксовано можливе застосування фізичного впливу щодо жінки, керівництвом Львівського ОТЦК та СП призначено службову перевірку для всебічного з’ясування обставин події», — йдеться у повідомленні.

У ТЦК додали, що після завершення перевірки буде ухвалене відповідне рішення згідно з чинним законодавством. Також військові закликали громадськість і представників медіа дочекатися завершення службової перевірки та її офіційних результатів.

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У відомстві наголосили, що до завершення перевірки утримуються від будь-яких передчасних висновків щодо інциденту.

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Нагадаємо, раніше у Чернівцях затримали та відвезли до мобілізаційного центру чоловіка, який нічого не бачить, не розмовляє та не може пересуватись без сторонньої допомоги.

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