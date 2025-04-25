У Львові п'яний водій накинувся на поліцейських після виклику: подробиці

30-річного мешканця Львова, який у стані сп’яніння напав на патрульних, затримано на місці події / © pixabay.com

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У Львові пізно ввечері 24 квітня стався інцидент за участі агресивного водія, який напав на поліцейських під час виконання ними службових обов’язків.

Про це повідомила Судово-юридична газета.

Прибувши на виклик про бійку близько 22:25, патрульні виявили лише 30-річного місцевого мешканця за кермом автомобіля Mazda, який, за попередніми ознаками, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Потерпілого з місця конфлікту вже не було.

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Під час спілкування з правоохоронцями чоловік почав поводитися агресивно, вступив у конфлікт та завдав тілесних ушкоджень поліцейським. Після цього його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Львівщині стався інцидент із чоловіком, якого доправили до територіального центру комплектування (ТЦК).