- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 647
- Час на прочитання
- 1 хв
У Львові під час мирної акції невідомі кинули похоронний вінок у жінок: деталі
Поліція затримала нападників, які кинули вінок у жінок у центрі Львова.
У Львові 8 березня під час мирного протесту у жінок кинули похоронний вінок. Обставини з’ясовуються.
Про це повідомоляють місцеві ЗМІ.
За повідомленням телеграм-каналів, розпочалася сутичка з поліцією. Нападників затримано. Очікуємо на деталі.
Як відомо, у Львові біля Оперного театру проходить мирна акція. Мета — зупинити новий Цивільний кодекс України, який звужує права жінок та принципи рівності. На місці багато поліції, посилені заходи безпеки.
Раніше ми писали, що у Кремлі випадково оприлюднили невідредаговане привітання Путіна з 8 березня. На кадрах видно, що диктатор почувався зле. Зокрема, він довго прокашлювався, просив повторити запитання й зрештою — перезаписати ролик. Утім невдала версія звернення таки опинилася Мережі. Російські пропагандисти, у свою чергу, не вірять у «прикру випадковість» та заявляють про «бунт» в Кремлі.