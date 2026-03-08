У Львові під час мирної акції невідомі кинули похоронний вінок у жінок: деталі

Невідомі кинули вінок у жінок у центрі Львова

У Львові 8 березня під час мирного протесту у жінок кинули похоронний вінок. Обставини з’ясовуються.

Про це повідомоляють місцеві ЗМІ.

За повідомленням телеграм-каналів, розпочалася сутичка з поліцією. Нападників затримано. Очікуємо на деталі.

Як відомо, у Львові біля Оперного театру проходить мирна акція. Мета — зупинити новий Цивільний кодекс України, який звужує права жінок та принципи рівності. На місці багато поліції, посилені заходи безпеки.

