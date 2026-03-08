ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
647
Час на прочитання
1 хв

У Львові під час мирної акції невідомі кинули похоронний вінок у жінок: деталі

Поліція затримала нападників, які кинули вінок у жінок у центрі Львова.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Невідомі кинули вінок у жінок у центрі Львова

Невідомі кинули вінок у жінок у центрі Львова

У Львові 8 березня під час мирного протесту у жінок кинули похоронний вінок. Обставини з’ясовуються.

Про це повідомоляють місцеві ЗМІ.

За повідомленням телеграм-каналів, розпочалася сутичка з поліцією. Нападників затримано. Очікуємо на деталі.

Як відомо, у Львові біля Оперного театру проходить мирна акція. Мета — зупинити новий Цивільний кодекс України, який звужує права жінок та принципи рівності. На місці багато поліції, посилені заходи безпеки.

Раніше ми писали, що у Кремлі випадково оприлюднили невідредаговане привітання Путіна з 8 березня. На кадрах видно, що диктатор почувався зле. Зокрема, він довго прокашлювався, просив повторити запитання й зрештою — перезаписати ролик. Утім невдала версія звернення таки опинилася Мережі. Російські пропагандисти, у свою чергу, не вірять у «прикру випадковість» та заявляють про «бунт» в Кремлі.

Дата публікації
Кількість переглядів
647
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie