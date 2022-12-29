У Львові під час знеструмлення народилася дитина, а хірурги врятували кілька життів (фото)

У Львові під час знеструмлення 29 грудня народилася дитина, а хірурги врятували кілька життів. Так, у лікарні святого Пантелеймона вдалося завершити трансплантацію печінки від посмертного донора та прооперувати захисника, якого доправили із Бахмута.

За допомогою генераторів лікарі допомогли тим, кого оперувати потрібно було невідкладно, розповіли в Першому медичному об'єднанні Львова.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

"У лікарні святого Миколая тим часом зберегли життя 15-річній дівчині, яка через кровотечу втратила пів літри крові. Прооперували 4-річну дитину із перелом великогомілкової кістки та вагітну дівчину із апендицитом. А ще там прийняли пологи, які, звісно, чекати не можуть", - повідомили медики.

Крім того, у лікарні святого Луки врятували пацієнта з транзиторною ішемічною атакою.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Нагадаємо, через російську атаку 29 грудня у Львові спостерігаються проблеми з електро- і водопостачанням. Близько 90% міста залишилося без світла. Трамваї та тролейбуси не курсують.

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