У Львові після вибухів загорівся промисловий склад — Садовий

У Львові після вибухів сталась пожежа на одному з промислових складів.

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Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Чути вибухи. Внаслідок удару на території Львова фіксуємо загорання на промисловому складі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Садовий повідомив, що всі відповідні служби виїхали на місце події.

Також дану інформацію підтвердив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Унаслідок однієї зі сьогоднішніх атак по Львову почалася пожежа на промисловому складі. На цей момент з-під завалів дістали одну жінку. Вона травмована. На складах значна пожежа. На місці працюють всі профільні служби. Повітряна тривога триває! Небезпека нових атак залишається!" - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 вересня на Хмельниччині пролунали вибухи, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Крім того, ми раніше інформували, що ворожі ударні БпЛА прямують в сторону західних регіонів України.

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