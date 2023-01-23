У Львові поліцейський за $3,5 тисячі пропонував "відмазати" від мобілізації: його затримали (фото)

Тепер поліцейському загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Львові інспектора патрульної поліції викрито на хабарі за уникнення мобілізації. Наразі відкрито кримінальну справу і вирішується питання про обрання запобіжного заходу чоловіку.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Як виявилося, інспектор управління патрульної поліції у Львівській області запевнив місцеву мешканку у тому, що має вплив на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Він пообіцяв, що за грошову винагороду може вирішити питання щодо уникнення мобілізації її братом. За свої "послуги" правоохоронець вимагав від жінки 3,5 тис доларів США. Прокурори спільно зі слідчими ДБР Львова викрили його.

Правоохоронцю повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Стаття передбачає покарання позбавлення волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Інспектор управління патрульної поліції у Львівській області вимагав 3,5 тис доларів / Фото: Офіс генерального прокурора

Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.

Нагадаємо, раніше детективи НАБУ затримали суддю Чернігівського окружного адміністративного суду під час отримання хабаря у розмірі 20 тисяч доларів. У САП уточнили, що суддя отримав гроші за винесення рішення в адміністративній справі на користь позивача.

Також ми розповідали, що у Хмельницькій області медики заробляли на "інвалідності".

А у Львові лікарка обласного госпіталю ветеранів брала хабарі за оформлення інвалідності для учасників АТО/ООС. У деяких випадках вона вимагала гроші навіть із тих осіб, які мали законні підстави на отримання інвалідності. Правоохоронці затримали жінку "на гарячому".

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