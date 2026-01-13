У Львові поліцейська "з ноги" напала на жінку, яка прибирала сніг: відео обурило Мережу

У Львові поліцейська вдарила ногою жінку з лопатою / © соцмережі

У Львові розгорівся скандал навколо відео з соцмереж, на якому зафіксовано сутичку між працівницею поліції та жінкою, що прибирала сніг. Головне управління Національної поліції у Львівській області вже ініціювало перевірку дій своєї співробітниці.

Про інцидент повідомив користувач rebel1ne у Мережі Threads.

Що відомо

За інформацією користувача, поліцейська застосувала силу до літньої комунальної працівниці, яка розчищала сніг.

«Людина працює на морозі, замість допомоги отримує удар ногою. Це не про „службу і порядок“. Це про втрату людяності. Можливо хтось впізнає цю горе-копшу. Також місто мало б виписати добрячу премію цій жіночці», — написав користувач.

Скриншот з допису у соцмережі / © Скріншот

На відео, яке поширилося в соціальних мережах, зафіксовано момент конфлікту, під час якого поліцейська застосовує силу (б’є ногою) жінку з лопатою в руках.

У Львові поліцейська вдарила ногою жінку з лопатою / © соцмережі

Користувачі Мережі обурилися діями правоохоронців, наголошуючи на неприпустимості насильства щодо людини, яка виконувала свою роботу.

Скриншот з коментараями під дописом. / © скриншот

Реакція поліції

За повідомленням поліції Львівської області інцидент стався 12 січня під час заходів з оповіщення.

«Сьогодні під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відеопублікацію про те, що 12 січня під час заходів з оповіщення співробітниця львівського комунального підприємства намагалась перешкоджати роботі правоохоронців. Внаслідок чого відбувся конфлікт. Керівництво поліції Львівщини ініціювало проведення службового розслідування, за результатами якого діям поліцейської буде надано правову оцінку», — йдеться у повідомленні поліції.

Позиція міської влади

Міський голова Львова Андрій Садовий також прокоментував інцидент, засудивши застосування сили правоохоронницею. Водночас він зауважив, що ситуація має глибший контекст.

«Не від великого розуму можна собі дозволити вдарити жінку, яка відгортає сніг. За будь-яких обставин. Прошу поліцію розібратись зі своїми працівниками і повідомити про результат», — написав мер у своєму Telegram-каналі.

Згодом Садовий уточнив, що жінка на відео є двірничкою, а не працівницею комунального підприємства. Також він додав, що на кадрах зафіксовано агресивні дії також з боку жінки:

«Я бачив, як комунальна працівниця замахнулась лопатою на військовослужбовця. І це теж не менш серйозно. Тому ми зʼясуємо, в чому там справа», — зауважив Садовий.

Наразі всі обставини інциденту з’ясовуються.

Нагадаємо, у Львові 46-річний чоловік ножем поранив військовослужбовця ТЦК під час мобілізаційних заходів.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ до 15-річної.