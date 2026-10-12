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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Львові померла найстарша жителька України — колишня зв’язкова УПА

У Львові прощаються з Оленою Рибалко — лікаркою, яка в молодості рятувала поранених повстанців УПА, а на пенсію вийшла лише у 89 років.

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Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Олена Рибалко

Олена Рибалко / © Львівська міська рада

У Львові на 110-му році життя померла лікарка та колишня зв’язкова УПА Олена Рибалко. Вона пережила Голодомор, допомагала пораненим повстанцям і майже все життя присвятила медицині.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Хто така Олена Рибалко

Олена Рибалко народилася 2 червня 1917 року на Вінниччині, де здобула медичну освіту. У 1946 році переїхала до Львова, а згодом очолила Пустомитівську районну лікарню.

Медицині Олена Рибалко присвятила майже все життя й вийшла на пенсію лише у 89 років. За роки роботи вона лікувала багатьох відомих українців, серед яких — поет і перекладач Дмитро Павличко, історик Іван Крип’якевич та церковний діяч Йосиф Кладочний.

У повоєнні роки Олена Рибалко допомагала пораненим повстанцям і проводила операції у схронах Української повстанської армії, ризикуючи власним життям.

«У ті складні часи вона не залишалася осторонь боротьби українського народу за свободу», — зазначили у Львівській міській раді.

«Батько Олени Рибалко, Кирило Рибалко, був воїном Української Народної Республіки та одним із фундаторів Української автокефальної православної церкви. У 1937 році його розстріляла трійка Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) за діяльність, спрямовану на відродження української автокефальної церкви», — повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Мати Олени Рибалко, яка, за наявною інформацією, походила з української гілки графського роду Потоцьких, померла під час Другої світової війни. Сама Олена Рибалко пережила Голодомор 1932–1933 років.

Найстарша мешканка України

Олена Рибалко була найстаршою мешканкою Львова. Після смерті 109-річної Катерини Коць, яка померла 16 січня 2026 року на Волині, Олену Рибалко почали називати найстаршою живою людиною в Україні.

У червні 2026 року Олена Рибалко відзначила 109-й день народження. Її життя охопило майже ціле століття української історії — від Голодомору та Другої світової війни до відновлення незалежності України.

Прощання з Оленою Рибалко відбудеться у сьогодні, 12 жовтня, у храмі Успіння Пресвятої Богородиці на вулиці Руській у Львові. Чин похорону розпочнеться о 12:00. Поховають її на Янівському кладовищі, у родинному гробівці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про жительку Рівного, яка відсвяткувала 100-річний ювілей і поділилася власним секретом довголіття. Жінка розповіла, що допомагає їй зберігати бадьорість і позитивний настрій навіть у поважному віці.

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