У Львові попрощалися з одним із останніх сотників УПА (фото)

Євген Штендера помер у Канаді на 99-му році життя ще два роки тому.

У суботу, 13 липня, на Личаківському цвинтарі міста Львова поховали прах одного з останніх командирів Української повстанської армії (УПА) Євгена Штендери. Колишній сотник УПА помер у Канаді на 99-му році життя ще два роки тому. Кремація тіла покійного відбулася у США.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Прах Євгена Штендери поховали у родинному гробівці на Личаківському кладовищі разом з прахом його доньки Софії.

Фото: Львівська міська рада

На похованні, яке відбувалося у присутності представників влади та громадськості, були присутні родичі сотника – його наймолодша донька Надія та племінник Юрій Штендера.

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Президент фонду "Літопис УПА" кандидат історичних наук Микола Посівнич у прощальній промові наголосив, що Євген Штендера належав до "великого покоління бандерівців, присвятивши все своє життя боротьбі за незалежну Україну".

"Ця людина - як згусток волі і енергії для боротьби за незалежну Україну. І в умовах сьогоднішньої російсько-української війни - це дуже важлива постать для вшанування і віддання йому останньої честі, відповідно до військових традицій", - сказав він.

За спогадами сотника Євгена Штендери свого часу було знято документальний фільм "Рубіж. Грубешівська операція", присвячений спільній польсько-українській атаці на підконтрольне радянським комуністам польське місто Грубешів. З нагоди перепоховання цей фільм демонстрували сьогодні у Палаці Мистецтв.

Що відомо про сотника УПА Євгена Штендеру

Сотник УПА Євген Штендера (псевдоніми "Прірва", "Зоряний", "Нерв") народився 2 січня 1924 року у селі Волиця Барилова Радехівського повіту (тепер - Червоноградський район на Львівщині). Навчався у Львівській українській гімназії, згодом у Радехові та Сокалі.

У 1940 році став членом Юнацтва ОУН. Від весни 1943 року боровся в лавах УПА на Волині, де проходив військові вишколи. Був військовим референтом у Радехівському повіті, надрайоновим Любачівського (Польща) надрайону, провідником Третьої (ІІІ) округи ОУН (Холмщина і Підляшшя). Був також командиром рейду УПА у Східну Пруссію (зима 1948 року).

У 1956 році емігрував із Німеччини до Канади. На посаді відповідального редактора видавництва «Літопис УПА» та його видань працював 25 років – від 1975 до 2000 року.

У 2010 році третій президент України Віктор Ющенко нагородив Євгена Штендеру Хрестом Івана Мазепи - за значний внесок у відродження національної, культурно-мистецької, духовної, архітектурної, військово-історичної спадщини, заслуги у державотворчій, дипломатичній, гуманістичній, науковій, просвітницькій та благодійній діяльності.

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