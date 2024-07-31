У Львові попрощаються із захисником Василем Вінічуком: де і коли відбудеться церемонія

Завтра Львів попрощається із захисником Василем Вінічуком. Військовий загинув 30 липня 2024 року.

Про це написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Захисник Василь Вінічук

Що відомо про бійця

Як зазначає депутат, 57-річний Василь Вінічук народився у місті Городок Львівської області у родині військовослужбовця. Кадровий військовий. У 1995-му році вступив до лав Збройних Сил України, проходив службу у складі колишнього 7-го мотострілецького полку 24-ї мотострілецької дивізії. З 2003 року і до останнього періоду перебував у складі підрозділів Військової служби правопорядку. У 2014-2015 роках також виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції, за сумлінну службу був нагороджений численними сержантськими відзнаками.

"Чин похорону захисника розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають воїна на Голосківському цвинтарі", – підсумував написав депутат.

Нагадаємо, у Львові у понеділок, 22 липня, попрощались із громадською діячкою, мовознавицею Іриною Фаріон, яку 19 липня вбив невідомий біля її будинку.

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