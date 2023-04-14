У Львові попрощаються з трьома Героями, загиблими за Україну

У п'ятницю, 14 квітня, у Львові прощатимуться з трьома Героями, які загинули за Україну. Олега Корная, Володимира Галабудьо і Андрія Довганя поховають на Личаківському кладовищі після церемонії прощання на площі Ринок, яка відбудеться о 12:30.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Олег Корнай (09.11.2001-09.04.2023)

Боровся проти російських окупантів у лавах 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

Володимир Галабудьо (30.07.1982-09.04.2023)

Боронив територіальну цілісність та незалежність держави у лавах 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Андрій Довгань (22.11.1973-09.04.2023)

У червні 2022 року добровольцем пішов на війну. Виконував бойові завдання у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України.

Раніше ми повідомляли, що під Бахмутом загинув відомий велогонщик із Києва Костянтин Дейнека. Його життя обірвалося 31 березня під внаслідок уламкового поранення.

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