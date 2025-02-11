У Львові посеред вулиці раптово помер чоловік: подробиці трагедії

У Львові сталася трагічна подія — на вулиці раптово помер чоловік, який гуляв із собакою.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

За попередньою інформацією, чоловікові стало погано, він упав просто посеред вулиці. На місце події оперативно прибули медики, але врятувати його не вдалося.

"Хазяїн помер, а песик сидить поряд на Голоско. Чоловікові стало погано і він впав просто посеред вулиці. На місце приїхали медики. Чоловіка накрили, а маленький хвостик вимушений сидіти поряд з тілом господаря", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові лікарці повідомили про підозру після смерті 5-річного хлопчика. Під час стоматологічного лікування у львівській клініці хлопчику ввели загальну анестезію, після чого в нього зупинилося серце.

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