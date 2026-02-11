- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 4612
- Час на прочитання
- 1 хв
Львів атакували «Кинджали»: Садовий розповів деталі
Вдень 11 лютого у Львові пролунав вибух після попередження Повітряних сил про ракетну загрозу.
У середу, 11 лютого, у Львові пролунав вибух. За даними місцевих, чути роботу ППО.
Про це інформує місцева влада.
«Увага! Повідомляють про кинжал в напрямку Львова! Всі в укриття!», — наголошував мер міста Андрій Садовий.
Він додав, що у місті чути роботу ППО.
У Повітряних силах ЗС України додали, що на міст рухається ще одна ціль.
«Швидкісна ціль на півдні Рівненщини, курсом на Львівщину», — йдеться у повідомленні.
Львівська ОВА зазначила про рух ракет на місто та область.
«Львівщина! Ще одна ракета!», — пише голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Майже одразу з’явилося ще одне повідомлення: «Львів!».
Пізніше стало відомо, що в напрямку Львова летіло два «Кинджали». Вони — знешкоджені Силами ППО.
«Це титанічна робота. Дякуємо нашим захисникам за захист!», — наголосив Садовий.
Інформації про руйнування чи постраждалих немає. Територію громади обстежують фахівці.
Раніше в Україні оголосили повітряну тривогу. Йшлося про ракетну загрозу.
Зазначимо, що про небезпеку попередили жителів всієї України. Річ у тім, що в Росії зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К. Відомо, що така авіація може є носієм ракет Х-47М2 «Кинджал».