Укрaїнa
4612
1 хв

Львів атакували «Кинджали»: Садовий розповів деталі

Вдень 11 лютого у Львові пролунав вибух після попередження Повітряних сил про ракетну загрозу.

Катерина Сердюк
Доповнено додатковими матеріалами

У середу, 11 лютого, у Львові пролунав вибух. За даними місцевих, чути роботу ППО.

Про це інформує місцева влада.

«Увага! Повідомляють про кинжал в напрямку Львова! Всі в укриття!», — наголошував мер міста Андрій Садовий.

Він додав, що у місті чути роботу ППО.

У Повітряних силах ЗС України додали, що на міст рухається ще одна ціль.

«Швидкісна ціль на півдні Рівненщини, курсом на Львівщину», — йдеться у повідомленні.

Львівська ОВА зазначила про рух ракет на місто та область.

«Львівщина! Ще одна ракета!», — пише голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Майже одразу з’явилося ще одне повідомлення: «Львів!».

Пізніше стало відомо, що в напрямку Львова летіло два «Кинджали». Вони — знешкоджені Силами ППО.

«Це титанічна робота. Дякуємо нашим захисникам за захист!», — наголосив Садовий.

Інформації про руйнування чи постраждалих немає. Територію громади обстежують фахівці.

Раніше в Україні оголосили повітряну тривогу. Йшлося про ракетну загрозу.

Зазначимо, що про небезпеку попередили жителів всієї України. Річ у тім, що в Росії зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К. Відомо, що така авіація може є носієм ракет Х-47М2 «Кинджал».

