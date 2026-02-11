Львів атакували «Кинджали»: Садовий розповів деталі

Стовп диму / © DepositPhotos

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У середу, 11 лютого, у Львові пролунав вибух. За даними місцевих, чути роботу ППО.

Про це інформує місцева влада.

«Увага! Повідомляють про кинжал в напрямку Львова! Всі в укриття!», — наголошував мер міста Андрій Садовий.

Реклама

Він додав, що у місті чути роботу ППО.

У Повітряних силах ЗС України додали, що на міст рухається ще одна ціль.

«Швидкісна ціль на півдні Рівненщини, курсом на Львівщину», — йдеться у повідомленні.

Львівська ОВА зазначила про рух ракет на місто та область.

Реклама

«Львівщина! Ще одна ракета!», — пише голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Майже одразу з’явилося ще одне повідомлення: «Львів!».

Пізніше стало відомо, що в напрямку Львова летіло два «Кинджали». Вони — знешкоджені Силами ППО.

«Це титанічна робота. Дякуємо нашим захисникам за захист!», — наголосив Садовий.

Реклама

Інформації про руйнування чи постраждалих немає. Територію громади обстежують фахівці.

Раніше в Україні оголосили повітряну тривогу. Йшлося про ракетну загрозу.

Зазначимо, що про небезпеку попередили жителів всієї України. Річ у тім, що в Росії зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К. Відомо, що така авіація може є носієм ракет Х-47М2 «Кинджал».