У Львові пропонують гроші за підписання контракту з ЗСУ: хто може отримати 50 тис. грн

У львівській громаді даватимуть по 50 тисяч гривень тим, хто підпише контракт на військову службу.

У Львові вирішили додатково заохочувати призовників до підписання контракту з військовими частинами десантно-штурмових військ та морської піхоти.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою. Таке рішення прийняли сьогодні (12 січня - ред.) на Виконкомі. Нехай це буде додатковою мотивацією та підтримкою для наших хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України", - написав він у своєму Telegram.

Нагадаємо, у Міноборони України пояснили, які є відмінності у порядку проходження служби між військовослужбовцями за контрактом і військовослужбовцями, призваними за мобілізацією.

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