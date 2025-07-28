У Львові прощаються з нардепом Рущишиним, загиблим у ДТП (фото)

Прощання з народним депутатом Ярославом Рущишиним / © Еспресо.Захід

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У Львові біля Ратуші 28 липня відбувається загальноміське прощання з народним депутатом Ярославом Рущишиним, який напередодні загинув у ДТП. Політика поховають цього ж дня на Личаківському кладовищі.

Про це повідомляє «Еспресо».

Вранці відбулося прощання з Рущишиним у Церкві Святої Софії при Українському католицькому університеті. Після цього кортеж вирушив на Площу Ринок, де провели загальноміське прощання. Далі жалобна процесія вирушила на Личаківський цвинтар.

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«Ми всі в УКУ пам’ятаємо Ярослава нашим багаторічним сенатором, який був в УКУ, як в себе вдома. Він неймовірно любив наш університет. Завжди казав, що це величезна справа для України, що освіта — це справді те, що відкриває двері у майбутнє України», — поділився спогадами про Рущишина директор Інституту психічного здоров’я УКУ Олег Романчук.

Він додав, що нардеп був дотичний до багатьох проєктів, підтримував їх.

«Ми неймовірно сумуємо за ним. Це світла, прекрасна людина. Це людина глибокої мудрості, глибокої порядності, це людина правди. Це людина яка є дороговказом, яка своїм життям показала нам, що означає любити Україну, як казав митрополит Андрей, щоденною невтомною тихою працею», — додав Романчук.

Колега Рущишина з фракції «Голос» Роман Костенко згадує, що депутат не намагався бути медійним, і він багато зробив для України тихо.

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«Ярослав був справжнім другом, ціннісною людиною. Думаю, що у нас небагато таких людей, які стільки зробили для України. Ця людина робила тихо, нікому нічого не казала, не намагалась бути медійною. Це еліта», — сказав Костенко.

Прощання з народним депутатом Ярославом Рущишиним / © Еспресо.Захід

Прощання з народним депутатом Ярославом Рущишиним / © Андріана Стахів

Прощання з народним депутатом Ярославом Рущишиним / © Еспресо.Захід

Прощання з народним депутатом Ярославом Рущишиним / © Еспресо.Захід

Нагадаємо, Рущишин загинув у ДТП на Прикарпатті у ніч проти 25 липня.

За даними слідства, уночі депутат за кермом мотоцикла врізався у причіп трактора, яким керував місцевий житель. Постраждалий помер у «швидкій» від важких травм. Правоохоронці відкрили за фактом аварії кримінальне провадження.