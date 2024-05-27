У Львові протезували 9-річного хлопчика, який втратив ногу (фото)

9-річний Михайлик Палій, який втратив ногу у боротьбі з агресивною формою раку, нещодавно отримав протез і знову може ходити.

Про це розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

"9-річний хлопчик, який втратив ніжку у боротьбі з агресивною формою раку, блискавично рухається до своєї мрії – знову ходити без милиць. Він вже отримав протез та опановує ходьбу у Дитячій Лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова, спеціалісти якої майже два роки борються за життя та здоров’я маленького пацієнта", – йдеться в повідомленні.

Одну із найагресивніших форм раку серед дітей – остеосаркому – у Михайлика з Івано-Франківщини виявили два роки тому. Тоді хлопчикові було 7 років. Пухлина вразила стегнову кістку на лівій нозі.

Перші шість курсів хімії хлопчикові провели в Івано-Франківській дитячій обласній клінічній лікарні. Михайлик важко переносив терапію, а пухлина на неї не реагувала.

Михайлик разом з батьками у той час, коли проходив курси хіміотерапії / Фото: Facebook / Перше медичне об'єднання Львова

Тож хвороба і далі прогресувала. Єдиним шансом на порятунок дитини була ампутація всієї ураженої остеосаркомою кінцівки.

Операція з ампутації лівої ніжки тривала чотири години.

Операція / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

А вже за кілька днів Михайлик за підтримки фізичного терапевта та за допомогою милиць зробив свої перші кроки. І це попри те, що після ампутації дитину ще довго мучили фантомні болі у ніжці, якої вже не було. Паралельно хлопчик продовжував приймати хіміотерапію.

Михайлик дуже хотів робити все як інші діти – бігати, стрибати, знову ходити до школи. Він самотужки навчився їздити на велосипеді без однієї ноги. На милицях прислуговував на церковній службі. І навіть приміряв на себе професію рятувальника — провів один день із івано-франківськими ДСНСівцями.

А за півтори роки після ампутації йому виготовили штучну кінцівку і нині хлопчик наполегливо опановує ходьбу на ній.

Михайло опановує хотьбу на протезі

"В нього немає страху до падіння. І через це ми за два тижні досягли максимального результату, на який я сподівався лише за 4 тижні після протезування", – каже фізичний терапевт Максим Тибінка.

Фото: Facebook / Перше медичне об'єднання Львова

Понад усе Михайлик мріє бути здоровим і ходити до школи без милиць.

Фото: Facebook / Перше медичне об'єднання Львова

Раніше повідомлялося, що 12-річна українка, яка втратила ноги внаслідок ракетного удару РФ, пробігла 5 кілометрів на протезах.

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