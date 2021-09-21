У Львові провели першу в Україні пересадку серця дитині: як минула операція

Трансплантацію 13-річному підлітку провела бригада лікарів з Києва, Львова та Польщі.
У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги пройшла перша в Україні операція з пересадки серця неповнолітньому. Пацієнтом був 13-річний хлопчик.
Про це у вівторок, 21 вересня, повідомив на своїй Facebook-сторінці директор Інституту серця Борис Тодуров.
“Десятки фахівців з різних центрів працюють чітко по хвилинах, як налагоджений механізм. Пишаюся своїми колегами. Спасибі, друзі, за відмінну роботу. Це моя 20-я трансплантація”, - написав хірург-трансплантолог.
За його словами, завдяки гендиректору львівської клініки, вдалося організувати спільну роботу команди київських, львівських та польських фахівців.
Борис Тудоров уточнив, що одночасно відбувалася трансплантація серця, легенів, печінки, нирок, рогівки ока.
Нагадаємо, в Україні також стали можливими операції, які в США роблять більшості дітей із церебральним паралічем.