У Львові провели першу в Україні пересадку серця дитині: як минула операція

У Львові провели першу в Україні пересадку серця дитині: як минула операція

Трансплантацію 13-річному підлітку провела бригада лікарів з Києва, Львова та Польщі.

У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги пройшла перша в Україні операція з пересадки серця неповнолітньому. Пацієнтом був 13-річний хлопчик.

Про це у вівторок, 21 вересня, повідомив на своїй Facebook-сторінці директор Інституту серця Борис Тодуров.

“Десятки фахівців з різних центрів працюють чітко по хвилинах, як налагоджений механізм. Пишаюся своїми колегами. Спасибі, друзі, за відмінну роботу. Це моя 20-я трансплантація”, - написав хірург-трансплантолог.

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За його словами, завдяки гендиректору львівської клініки, вдалося організувати спільну роботу команди київських, львівських та польських фахівців.

Борис Тудоров уточнив, що одночасно відбувалася трансплантація серця, легенів, печінки, нирок, рогівки ока.

Нагадаємо, в Україні також стали можливими операції, які в США роблять більшості дітей із церебральним паралічем.

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