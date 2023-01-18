У Львові рідні сестри одночасно народили двох діток (фото)

У Львові рідні сестри одночасно народили двох діток. У 25-річної Анни та 20-річної Антоніни одночасно відійшли води і кількома годинами пізніше на світ з'явилися діти.

Родинні пологи сталися у Різдво, розповіли в Першому медичному об'єднанні Львова.

У старшої сестри народилася дівчинка з вагою 3 070 гр і зростом - 53 см, у молодшої – хлопчик, який важив 3 060 гр та мав зріст 52 см.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Нагадаємо, у Львові під час знеструмлення народилася дитина, а хірурги врятували кілька життів. За допомогою генераторів лікарі допомогли тим, кого оперувати потрібно було невідкладно.

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