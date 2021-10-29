У Львові розгорівся скандал: намагалися затримати начальницю потяга через маску (відео)

Жінка неправильно одягла маску.

На головному залізничному вокзалі Львова поліцейські намагалися затримати начальницю поїзда “Лисичанськ-Ужгород” через неправильно одягнену маску.

Конфлікт на відео зняла сама начальниця поїзда, а оприлюднив у Facebook транспортний блогер Олег Васильєв.

Як видно з відео, інцидент трапився у вагоні поїзда. Поліцейський просить начальницю поїзда “Лисичанськ-Ужгород” надати паспорт для складання на неї постанови про порушення карантину – маска на її обличчі не закривала рот та ніс. Маска у жінки дійсно була неправильно одягнена. Коли начальниця поїзда відмовилася надати паспорт, її пропонують доправити в чергову частину для встановлення її особи та складання постанови про накладення штрафу (розмір штрафу 170-255 грн).

Під час конфлікту начальниця поїзда навіть телефонує на лінію "102" та скаржиться на поліцейських, які вимагають у неї надати документи. Поліцейський стверджує, що не лише начальниця поїзда порушує умови карантину, а й багато пасажирів перебувають у поїзді без маски.

Конфлікт завершився, коли поїзд рушив за графіком і поліцейські вискочили з вагона.

Нагадаємо, у Києві ресторан оштрафували за недотримання карантинних вимог. Зокрема, ні відвідувачі, ні персонал не мали засобів індивідуального захисту. Крім того, у приміщенні не було маркування про дотримання соціальної дистанції в черзі, там не проводять регулярне прибирання та дезінфекцію поверхонь, немає температурного скринінгу серед відвідувачів і співробітників. Столи в ресторані стояли на відстані менше 1,5 метра і за ними сиділи понад чотирьох осіб.

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