Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
830
Час на прочитання
3 хв

У Львові розгорівся расистський скандал: що стало причиною

Чому українці, які борються за свою свободу, піддалися на провокації та погрожували американському журналісту, який підтримує нашу державу? Ця ситуація нагадала експертам, як Росія працює в США.

Автор публікації
Дар'я Щербак
Книга

Книга / © Facebook

У Львові було скасовано презентацію книжки-дослідження Оксани Брюховецької «Голоси BLM» через масові брутальні та расистські погрози. Видавництво «Човен», яке видало книгу, прийняло рішення про скасування події, щоб уникнути подальших загроз і небезпеки для авторки та учасників. Ця ситуація, на думку експертів, є частиною масштабної російської інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію України.

Про це йдеться на офіційній сторінці видавництва.

«Ганьба у Львові»: за що атакували автора та видавництво

Протягом останніх днів видавництво та авторка отримували безліч ненависницьких коментарів у соцмережах та погроз телефоном. Зі слів видавництва, жоден із нападників не читав книжки і не розумів її контексту, який пояснює складні процеси в американському суспільстві. За даними видавництва, атака почалася з маніпуляцій, що поєднували зміст книги з трагедією Ірини Заруцької, вбивцею якої став чорношкірий американець.

«Молодий чоловік, який дзвонив до видавництва… дуже цікавився, „як краще вбивати нег…в — вішати чи розстрілювати“», — йдеться у заяві видавництва.

Погрози також почали отримувати авторка Оксана Брюховецька та американський журналіст Террелл Старр, один із героїв книги, який мав брати участь у презентації.

«Нам складно було пояснити Терреллу, який третій рік поспіль працює в Україні і розповідає в американських медіа про український спротив російській агресії, чому так багато українців бажають йому „здохнути“», — додало видавництво.

«Це їхній почерк»: експертка про російський слід

Медіатренерка Ярина Ключковська провела паралель між скандалом у Львові та російською пропагандою в США. Вона нагадала, як перед виборами 2016 року російське «Агентство Інтернет-досліджень» витрачало мільйони доларів на радикалізацію та поляризацію американського суспільства, використовуючи расові питання.

«Алгоритми соцмереж створили надзвичайно сприятливе середовище для поширення вірусів ненависті», — пояснила Ключковська.

За її словами, ці «активні заходи» не були б такими ефективними, якби їм добровільно не допомагали «корисні ідіоти», які розповсюджували месиджі російських тролів, що вміло експлуатували маргінальні погляди.

«І ось ця ганебна історія з презентацією книжки у Львові — хіба не вгадується той самий почерк тут?», — наголосила експертка.

Вона підкреслила, що хоча расизм і ксенофобія в Україні є маргінальними явищами, Росія вміє майстерно «підсвічувати, підігрівати і витягати на світ Божий всі найсмердючіші недоїдки з найдальших звалищ і подавати їх як мейнстрім».

Поразка для України: що це означає

Видавництво «Човен» підкреслило, що скасування події є поразкою для всього українського суспільства.

«Люди, які домоглися скасування події, мабуть, вважатимуть, що перемогли. Насправді — ні! Програли усі ми», — йдеться в їхній заяві.

Історії героїв книги — це історії про боротьбу за гідність, у чому українці дуже схожі з афро-американцями.

Експерти та видавництво застерігають, що після кожної такої ситуації буде дедалі складніше спростувати у світових медіа наратив, що українці — нація ксенофобів та расистів.

«Будьмо мудрішими! Не даймо ворогові перетворити нас на зброю проти самих себе», — закликала Ярина Ключковська.

Дата публікації
Кількість переглядів
830
