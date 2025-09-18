У Львові розгорівся расистський скандал: що стало причиною

Книга / © Facebook

Реклама

У Львові було скасовано презентацію книжки-дослідження Оксани Брюховецької «Голоси BLM» через масові брутальні та расистські погрози. Видавництво «Човен», яке видало книгу, прийняло рішення про скасування події, щоб уникнути подальших загроз і небезпеки для авторки та учасників. Ця ситуація, на думку експертів, є частиною масштабної російської інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію України.

Про це йдеться на офіційній сторінці видавництва.

«Ганьба у Львові»: за що атакували автора та видавництво

Протягом останніх днів видавництво та авторка отримували безліч ненависницьких коментарів у соцмережах та погроз телефоном. Зі слів видавництва, жоден із нападників не читав книжки і не розумів її контексту, який пояснює складні процеси в американському суспільстві. За даними видавництва, атака почалася з маніпуляцій, що поєднували зміст книги з трагедією Ірини Заруцької, вбивцею якої став чорношкірий американець.

Реклама

«Молодий чоловік, який дзвонив до видавництва… дуже цікавився, „як краще вбивати нег…в — вішати чи розстрілювати“», — йдеться у заяві видавництва.

Погрози також почали отримувати авторка Оксана Брюховецька та американський журналіст Террелл Старр, один із героїв книги, який мав брати участь у презентації.

«Нам складно було пояснити Терреллу, який третій рік поспіль працює в Україні і розповідає в американських медіа про український спротив російській агресії, чому так багато українців бажають йому „здохнути“», — додало видавництво.

«Це їхній почерк»: експертка про російський слід

Медіатренерка Ярина Ключковська провела паралель між скандалом у Львові та російською пропагандою в США. Вона нагадала, як перед виборами 2016 року російське «Агентство Інтернет-досліджень» витрачало мільйони доларів на радикалізацію та поляризацію американського суспільства, використовуючи расові питання.

Реклама

«Алгоритми соцмереж створили надзвичайно сприятливе середовище для поширення вірусів ненависті», — пояснила Ключковська.

За її словами, ці «активні заходи» не були б такими ефективними, якби їм добровільно не допомагали «корисні ідіоти», які розповсюджували месиджі російських тролів, що вміло експлуатували маргінальні погляди.

«І ось ця ганебна історія з презентацією книжки у Львові — хіба не вгадується той самий почерк тут?», — наголосила експертка.

Вона підкреслила, що хоча расизм і ксенофобія в Україні є маргінальними явищами, Росія вміє майстерно «підсвічувати, підігрівати і витягати на світ Божий всі найсмердючіші недоїдки з найдальших звалищ і подавати їх як мейнстрім».

Реклама

Поразка для України: що це означає

Видавництво «Човен» підкреслило, що скасування події є поразкою для всього українського суспільства.

«Люди, які домоглися скасування події, мабуть, вважатимуть, що перемогли. Насправді — ні! Програли усі ми», — йдеться в їхній заяві.

Історії героїв книги — це історії про боротьбу за гідність, у чому українці дуже схожі з афро-американцями.

Експерти та видавництво застерігають, що після кожної такої ситуації буде дедалі складніше спростувати у світових медіа наратив, що українці — нація ксенофобів та расистів.

Реклама

«Будьмо мудрішими! Не даймо ворогові перетворити нас на зброю проти самих себе», — закликала Ярина Ключковська.

Нагадаємо, українські користувачі Steam увійшли до п’ятірки спільнот, які найчастіше залишають негативні відгуки про відеоігри.

У дослідженні проаналізували 14 найпопулярніших проєктів платформи — від великих комерційних релізів до безкоштовних хітів, серед яких Grand Theft Auto V, Baldur’s Gate 3, Counter-Strike 2, Elden Ring та Apex Legends. Усі рецензії розподілили за мовою написання, після чого визначили відсоток позитивних і негативних відгуків. На цій основі було сформовано рейтинг, де «токсичність» означає рівень критичності гравців.

Українська спільнота опинилася на п’ятій позиції: 79,1% відгуків українською були позитивними, решта — негативними. Для порівняння, серед російськомовних користувачів цей показник становив 80,1%, а серед німецькомовних — 81,5%. До десятки також потрапили італійці, турки та французи.